B первом полугодии, как отмечают на предприятии, на 4 млн евро выросли затраты на продажи, а из-за валютных колебаний предприятие потеряло около 1 млн евро.

В первом полугодии продолжился рост объемов реализации Olainfarm на всех основных рынках сбыта, кроме Украины, где они снизились на 40%, и Узбекистана, где объемны снизились на 21% по сравнению с прошлогодними показателями.

Наиболее стремительный рост реализации за шесть месяцев 2017 года наблюдался в Нидерландах, где объем реализации увеличился на 600%, в Италии – на 56%, и в Казахстане – 55%.

Предприятие реализует свою продукцию в 41 стране мира.

В первом полугодии самыми продаваемыми препаратами были медикаменты для нервной системы Neiromidin un Noofen. В ТОП-10 самый востребованных препаратов вернулся Remantadīn.

В первом полугодии успешно завершена регистрация препаратов в Армении, Албании и Азербайджане. Регистрационные процессы продолжатся в Армении, Турции, Мьянме, Камеруне и Вьетнаме, они также были начаты в Непале.