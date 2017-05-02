"Этот год обещает быть успешнее прошлого, потому что есть надежда, что будут наконец запущены проекты из фондов ЕС. Хотя пока работы все еще не хватает, и никаких публичных закупок в строительстве еще не было. Я думаю, в лучшем случае они начнутся в июле. На фоне резких колебаний мы все больше ориентируемся на производство, потому что это более стабильный и прогнозируемый бизнес", - говорит член правления Jēkabpils PMK Арнис Путниньш. Оборот предприятия по сравнению с 2015 годом в прошлом году резко снизился - с 14,2 млн евро до 5,7 млн евро. Не было работы. "Единственное, что спасает нас в этой ситуации - наличие собственного производства, которое дает поступления и позволяет удерживать работников", - говорит он.

Строители полагают, что такому малому рынку, как Латвия, нужна диверсификация рисков, например, развитие за границей, другие ниши. Об этом говорит и председатель правления Citrus Solutions Микс Стуритис, отмечая, что в прошлом году предприятие, как и прочие, ощущало нехватку публичных заказов - практически не было дорожно-строительных проектов, нуждающихся в прокладке инженерно-технических сетей и освещения.