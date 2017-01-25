Трудовой закон уже с 2002 года предусматривает возможность заключения общего трудового договора в отдельной отрасли или на территории. Тем не менее, на данный момент такое соглашение действует только в сфере железнодорожных перевозок. Для того, чтобы договор стал обязательным для всей отрасли, его должны подписать предприятия, оборот которых составляет 60% от общего оборота по отрасли.

Минимальная зарплата в строительстве: 700 евро

Активные дискуссии по вопросу единой минимальной зарплаты начались в сфере строительства - их инициатором стало Латвийское партнерство строительных компаний (LBP). Для того, чтобы договор стал обязательным, его должны подписать около 400 предприятий, совокупный оборот которых достигает 1,1 млрд евро (из общего оборота отрасли в 1,7 млрд евро)

Рабочая группа, в которую вошли представители отрасли, разделила все профессии в отрасли на пять уровней в соответствии с квалификацией. По расчетам группы, минимальный уровень зарплаты в группах начинается с 700 евро. Официальная минимальная зарплата в Латвии составляет 380 евро.

Министерство экономики Латвии полагает, что профсоюзы и представители разных отраслей экономики должны обсудить возможность введения минимального уровня зарплаты для конкретных профессий. Такая договоренность позволила бы эффективнее бороться с теневой экономикой, заявила Delfi представитель министерства Элита Рубеса-Воравко.

Дискуссии о минимальном уровне зарплаты начали и организации, которые работают в сфере безопасности (охранные предприятия и т.д.).

Не закон, а договоренность

Несколько лет назад идею введения минимальных зарплат на основе классификатора профессий изучало Министерство благосостояния. В итоге было принято решение отказаться от этой идеи, поскольку она могла вызвать недовольство населения, привести к нарушениям закрепленных в Конституции прав, а также привести к косвенной дискриминации по половому принципу.

Министерство экономики также полагает, что уровень зарплат в отрасли не нужно регулировать при помощи законов или других нормативных актов. В странах Северной Европы это регулируют договора между профсоюзами и предприятиями.