Какое влияние на экономику Латвии окажется выход Великобритании из состава Евросоюза и может ли наша страна получить какую-то выгоду из предстоящего "Брекзита"? Эти вопросы легли в основу нового масштабного исследования латвийского Аналитического центра Certus. Портал DELFI публикует основные тезисы.

Несмотря на географическую удаленность, Латвия и Великобритания экономически довольно тесно связаны. Текущее состояние этих отношений можно определить так:

Торговля. В настоящее время Соединенное Королевство является четвертым крупнейшим направлением для латвийского экспорта, обеспечивая 3,9% от ВВП Латвии. Латвия является нетто-экспортером (то есть стоимость экспортируемых в Британию товаров намного превышает вывозимый оттуда в Латвию импорт). 68% всего латвийского экспорта приходится на древесину и изделия из древесины.

Инвестиции. По объему прямых иностранных инвестиций Великобритания занимает только 10-е место в рейтинге стран, инвестирующих в Латвию. Общий объем британских вкладов в латвийскую экономику составляет 500 млн. евро (преимущественно в рынок недвижимости и сферу услуг).

Денежные переводы эмигрантов. Латвия наряду с Литвой имеет наиболее высокие в ЕС показатели зависимости от международных ремиссий. Cогласно данным Eurostat, в 2015 году живущие за рубежом латвийцы перевели на родину сумму объемом в 5,3% ВВП Латвии (для сравнения: удельный вес отраслей сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства в добавленной стоимости ВВП Латвии в том же году составлял 3,3%). Денежные переводы непосредственно из Соединенного Королевства составляют лишь одну пятую от общей суммы.

Банки. Прямые связи между британским и латвийским банковскими секторами довольно слабы и измеряются суммой британских банковских обязательств и требований как 2% от ВВП Латвии в 2013 году.