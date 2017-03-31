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Закюсала - это один из самых интересных для застройки районов Риги. В свое время на острове планировалось организовать "маленький Лас-Вегас", а среди участников одного из проектов упоминались экс-политик Айнарс Шлесерс и нынешний президент США Дональд Трамп. Портал Delfi выяснил, как сейчас планируется развивать Закюсалу.
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