1 3 Шлесерс, Трамп и кризис

Foto: Ruume vizualizācija Закюсала - это один из самых интересных для застройки районов Риги. В свое время на острове планировалось организовать "маленький Лас-Вегас", а среди участников одного из проектов упоминались экс-политик Айнарс Шлесерс и нынешний президент США Дональд Трамп. Портал Delfi выяснил, как сейчас планируется развивать Закюсалу. 1. Шлесерс, Трамп и кризис

Шлесерс, Трамп и кризис 2. Что сейчас планируется построить на Закюсале?

1 3 Шлесерс, Трамп и кризис

23 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.