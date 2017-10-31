После публичной огласки информации о возможных нарушениях на многих когенерационных станциях созданная министерством контролирующая группа провела внештатную проверку на восьми когенерационных электростанциях

В ходе проверок контролирующая группа инспектировала места, где должны находиться когенерационные электростанции, и с участием судебного исполнителя фиксировала фактическое состояние дел: наличие электростанций и их деятельность. Кроме того, проверялась имеющаяся у Sadales tīkls документация о данных электростанциях.

Группа провела проверки на объектах фирм Briedis būve, Madonas eko, Tektus, M parks, E Strenči, Elektro Rīdzene, E Seda и Rīgas Enerģija.

"Проверки подтвердили, что производство электроэнергии на когенерационных станциях сейчас не ведется, поэтому есть основания верить тому, что электроэнергия производилась только во время проверки, которая длилась 72 часа", - полагают в Минэкономики.

Следовательно не выполнено правило, согласно которому когенерационные электростанции либо должны быть сданы в эксплуатацию, либо теряют право на производство электроэнергии в рамках обязательной закупки.

В случае Rīgas Enerģija выявлено неправильное оформление документации и нарушения внутренних нормативных документов, а также не удалось получить уверенность в работе номинальной мощности электростанции параллельно с системой (нагрузка в момент проверки составляла 5-7%).

"В данном случае не использовано право системного оператора убедиться в том, что станция способна работать с номинальной мощностью, и в ее влиянии на систему", - заявило Министерство экономики.

Sadales tīkls вводило в заблуждение министерство, которое считает, что акт о признании электростанции пригодной для параллельной работы с системой является доказательством того, что станция введена в эксплуатацию, заявили в ведомстве.