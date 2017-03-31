В четверг, 30 марта, в торжественной обстановке открыта реконструированная часть рижского торгового центра Domina Shopping, в преобразование которой вложено 5 млн евро. В результате в торговом центре распахнули двери для посетителей более 25 новых магазинов вещей для дома, услуг и спортивных товаров.

Новыми якорными арендаторами Domina Shopping стали магазин спорттоваров Sports Direct и магазин вещей для дома и интерьера Jysk. Якорным арендатором станет вскоре и продовольственный супермаркет Maxima.

Наряду с этими магазинами, в открытой и действующей частях торгового центра открыты также такие магазины, как салон интерьера и предметов для дома Siena Home, магазин творческих предметов и игр Flying Tiger Copenhagen, магазин предметов для дома Top Shop, салон мебели и ламп HEMMA, Hobby Style, Audums Pluss и магазин косметики Stenders.

В категории услуг открылись новый филиал SEB banka и цветочный магазин Lakstos, а также магазин канцелярских товаров Charlot, магазин оптики Optika Italiana, две новые аптеки Apotheka и Euroaptieka, pop-up магазин балтийского дизайна Baltic.space и магазин латвийских модных товаров OskaR.

Среди новых заведений общественного питания – магазин-кафе Lage Gastronomija, пиццерия Сili Pizza и бургерная Subburger. Категория технологий и электротоваров расширена магазинами нового концепта Lattelecom и Baltic Data.