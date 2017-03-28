С 3 апреля нынешнего года открывается для свободной конкуренции рынок природного газа в Латвии. Это означает, что потребляющим газ юридическим лицам желательно до 15 июня заключить новый договор с одним из поставщиков газа, тогда как жителям можно не спешить, так как они до 2019 года продолжат получать газ по тарифам, установленным Комиссией по регулированию общественных услуг. Об этом сообщает министерство экономики.

Юридическим лицам необходимо выбрать поставщика природного газа, с которым до 15 июня следует заключить договор. Если договор заключен не будет, то до 1 июля 2017 года поставку газа будет осуществлять Latvijas gāze в соответствии с текущими тарифами. А после 1 июля - в рамках так называемой последней гарантированной поставки - газ будет поставляться по утвержденному Регулятором тарифу, увеличенному на 20%.

Домашним хозяйствам не обязательно выбирать нового поставщика или покупать газ по рыночной цене. Если домашнее хозяйство продолжает покупать газ у нынешнего поставщика, то есть у Latvijas gāze, то оно будет оплачивать газ по тарифу, который утверждается Регулятором. Компания Latvijas gāze обязана до 2019 года обязана поставлять таким домашним хозяйствам газ по регулируемому тарифу.

О своей готовности начать работу на латвийском газовом рынке заявили 15 компаний: Latvijas gāze, Latvenergo, Enefit, AJ Power Gas, ESK sistēmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, Latvijas propāna gāze, Rīgas gāze, Scener, Daugavpils siltumtīkli, а также литовские компании Lietuvos Duju Tiekimas и Litgas.