Юридическим лицам необходимо выбрать поставщика природного газа, с которым до 15 июня следует заключить договор. Если договор заключен не будет, то до 1 июля 2017 года поставку газа будет осуществлять Latvijas gāze в соответствии с текущими тарифами. А после 1 июля - в рамках так называемой последней гарантированной поставки - газ будет поставляться по утвержденному Регулятором тарифу, увеличенному на 20%.
Домашним хозяйствам не обязательно выбирать нового поставщика или покупать газ по рыночной цене. Если домашнее хозяйство продолжает покупать газ у нынешнего поставщика, то есть у Latvijas gāze, то оно будет оплачивать газ по тарифу, который утверждается Регулятором. Компания Latvijas gāze обязана до 2019 года обязана поставлять таким домашним хозяйствам газ по регулируемому тарифу.
О своей готовности начать работу на латвийском газовом рынке заявили 15 компаний: Latvijas gāze, Latvenergo, Enefit, AJ Power Gas, ESK sistēmas, Euro Energo Company, Frenzo, GEG, Latvijas propāna gāze, Rīgas gāze, Scener, Daugavpils siltumtīkli, а также литовские компании Lietuvos Duju Tiekimas и Litgas.