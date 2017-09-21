В 2004 году в Евросоюзе был утвержден регламент, подразумевающий введение единых правил о предоставлении компенсаций и поддержки пассажирам в случае отмены или долгой задержки рейса.

Первые действия авиакомпании

Регламент определяет, что авиаперевозчик обязан предоставить каждому пассажиру отмененного рейса информацию в письменном виде о правах авиапассажира.

Если авиаперевозчик отменил рейс, то он обязан предложить пассажиру выбор: в течение семи дней получить деньги, заплаченные за билет, или изменить маршрут перелета.

Если пассажир согласился на изменение маршрута, то авиаперевозчик должен предоставить бесплатное питание и напитки, а также бесплатные услуги связи с учетом времени ожидания до нового рейса. Если до времени вылета нового рейса следует ждать один день (или несколько ночей) с момента отмененного рейса, или в каком-то месте придется находиться дольше, чем планировал пассажир, то авиаперевозчик должен предоставить бесплатное проживание в гостинице и бесплатный транспорт до гостиницы.

Право на получение компенсации

Если авиакомпания проинформировала пассажира об отмене рейса не менее чем за две недели до времени вылета, то пассажир имеет право получить деньги, заплаченные за билет, или изменить маршрут перелета, но потребитель не имеет права на получение компенсации.

Если авиаперевозчик проинформировал об отмене рейса менее чем за две недели до времени вылета, то потребитель имеет право получить компенсацию в зависимости от времени вылета и прилета альтернативного рейса.

Если предупреждение авикомпании об отмене рейса поступило за 7-14 дней до времени рейса, то пассажир имеет право на компенсацию, если время вылета альтернативного рейса более чем на два часа раньше времени вылета отмененного рейса, а время прилета - более чем на четыре часа больше времени прилета отмененного рейса.

Если авиакомпания проинформировала об отмене рейса за срок до семи дней, то пассажир имеет право на компенсацию, если время вылета альтернативного рейса более чем на один час раньше времени вылета отмененного рейса, а время прилета - более чем на два часа больше времени прилета отмененного рейса.

Дополнительная информация о правах авиапассажиров

Подробная информация о правах пассажиров в случае отмены рейсов содержится на сайтах ЦЗПП и Европейского центра информирования потребителей.

Единая форма для жалоб пассажиров (pdf) поможет потребителю удобно и быстро обратиться к авиаперевозчику или надзорному ведомству.

Список надзорных ведомств в странах ЕС (pdf)