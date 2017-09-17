Ryanair на момент написания статьи опубликовала список отмененных рейсов на пять дней, с 16 по 20 сентября. В субботу, 16 сентября был отменен рейс Франкфурт-Рига. Кроме того, 19 сентября авиакомпания отменила рейс 2642 Лондон (Станстед)-Рига.
Полный список отмененных рейсов можно найти на сайте Ryanair.
Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте. "Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он. Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.
Правила ЕС относительно отмененных рейсов:
- Пассажирам должна быть предложена помощь и компенсация, если отмена произошла по вине авиакомпании или ее можно было избежать
- Авиалинии должны возвращать полную стоимость билета в течение 7 дней или же предлагать билет на другой рейс, если рейс был отменен в короткий срок
- В дополнение к этому пассажиры также могут запросить компенсацию
- Компенсация в таком случае составляет 250 евро за рейс малой дальности, 440 евро за рейс средней дальности и 600 евро за дальний рейс
- Пассажиры, которые прилетают в пункт назначения более чем на 3 часа позже, могут обратиться за компенсацией в размере от 200 до 600 евро, в зависимости от продолжительности полета и задержки вылета.