Ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair на этой неделе объявила, что отменит около 2000 рейсов в течение ближайших шести недель. В их число попало и несколько рейсов из Риги или в Ригу.

Ryanair на момент написания статьи опубликовала список отмененных рейсов на пять дней, с 16 по 20 сентября. В субботу, 16 сентября был отменен рейс Франкфурт-Рига. Кроме того, 19 сентября авиакомпания отменила рейс 2642 Лондон (Станстед)-Рига.

Полный список отмененных рейсов можно найти на сайте Ryanair.

Начальник отдела маркетинга Кенни Джейкобс сказал, что все пассажиры, забронировавшие рейсы до 20 сентября, оповещены об этом по электронной почте. "Мы напутали с запланированными отпусками пилотов и теперь исправляем свои ошибки", - сказал он. Отмены рейсов могут затронуть до 285 тысяч пассажиров, которым предложат либо билет на другой рейс, либо возврат денег.

Правила ЕС относительно отмененных рейсов: