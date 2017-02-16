Из-за неурожая на юге Европы уже сейчас остро ощущается дефицит отдельных продуктов питания, что привело к их подорожанию. В Латвии эта тенденция также наблюдается, но цены после скачка уже начали стабилизироваться.

На фоне неблагоприятных погодных условий – наводнений, похолодания и недостатка солнечного света – не уродились многие овощи, в том числе помидоры, цуккини и листовой салат. Как результат – поредевшие полки супермаркетов в Европе и рост цен.

В разговоре с порталом DELFI руководитель отдела Государственного института аграрной экономики Ингуна Гулбе отметила, что эти процессы также отразились на ценах в Латвии, но о дефиците не стоит беспокоиться. Овощи, которые не уродились на юге Европы, не являются самыми востребованными в Латвии, поэтому большая часть жителей страны может и не заметить изменений. А вот производители и торговцы могут использовать сложившуюся ситуацию, чтобы поднять цены.

Гулбе также указала на положительный момент "овощного кризиса" - создание оптимальных условий для работы латвийских крестьянских хозяйств. Уже сегодня они выращивают томаты круглый год, но не могут всерьез конкурировать с крупными европейскими производителями. А дефицит овощей в Европе может позволить латвийским предприятия более не продавать томаты ниже себестоимости.

Представители торговых сетей, вместе с тем, заверяют, что уже сейчас закупают больше овощей у местных крестьянских хозяйств, а цены после скачка начинают стабилизироваться.

"В какой-то момент баклажаны и цуккини продавались только в супермаркетах Maxima Latvija, а в небольших магазинах этих овощей не было. Но уже сейчас ситуация изменилась и постепенно во все магазины возвращается привычный ассортимент овощей", - пояснила специалист по общественным отношениям Зане Удрасе.

Руководитель отдела общественных отношений Rimi Latvia Инга Бите заметила, что изменения уже наблюдаются в ценах на отдельные овощи, например, салат, помидоры, паприку, баклажаны, цуккини, брокколи и огурцы.

Сеть Rimi и сейчас в силах обеспечить продуктами полки своих супермаркетов, предложив альтернативные поставки из теплиц в Латвии и Эстонии.