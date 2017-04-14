ТП Alfa
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 22.00.
Время работы филиалов банков:
14 апреля 10:00 — 19:00
15 апреля 10:00 — 20:00
16 апреля 10:00 — 19:00
17 апреля 10:00 — 19:00
ТЦ Mols
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Магазин Rimi работает с 9.00 до 22.00.
График работы банка Swedbank:
13 апреля 10.00 — 20.00
14 апреля 10.00 — 19.00
15 апреля 10.00 — 19.00
16 апреля 10.00 — 17.00
17 апреля 10.00 — 19.00
ТЦ Dole
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Магазин Rimi работает с 9.00 до 22.00.
1-й этаж: 9.00 — 21.00
2-й этаж: 10.00 — 21.00
3-й этаж: 10.00 — 20.00.
Меняется график работы только у центра обслуживания клиентов Baltcom, который с 14 по 17 апреля будет работать с 10.00 до 19.00.
ТЦ Origo
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Магазин Rimi работает с 7.00 до 24.00.
Время работы филиалов банков:
Norvik banka 10.00 — 19.00
Banka Citadele 10.00 — 19:00
Swedbank 10.00 — 19:00
Bigbank 10.00 — 20:00.
ТЦ Galerija Centrs
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Магазин Rimi и Narvesen работают с 8.00 до 22.00.
ТЦ Spice
Spice и Spice Home в Пасхальные выходные работают в обычном режиме. Торговый центр Spice открыт с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00. В свою очередь, Spice Home с понедельника по субботу работает с 10.00 до 21.00, а в воскресенье — с 10.00 до 20.00.
ТЦ Domina Shopping
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
ТЦ Rīga Plaza
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Магазин Prisma работает с 8.00 до 23.00.
Кинотеатр Multikino открыт с 10.00 до 23.00.
Stockmann
Время работы универмага Stockmann в Пасхальные выходные:
14.04. — 1 этаж 09:00-22:00, 2-4 этажи 10:00-21:00
15.04. — 1 этаж 09:00-22:00, 2-4 этажи 10:00-21:00
16.04. — 1 этаж 09:00-22:00, 2-4 этажи 10:00-21:00
17.04. -1-4 этажи 10:00-20:00.
ТЦ Olimpia
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Магазин Rimi открыт с 9.00 — 22.00.
ТЦ Atrium Azur
Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.
Время работы гипермаркета Rimi — c 9.00 до 22.00.
ТЦ Galleria Riga
Время работы торгового центра в Пасхальные выходные не меняется, однако будет закрыт филиал банка SEB, а также внесены изменения в график работы центра ZINOO.
Время работы Rimi — c 8.00 до 23.00.
Магазины (1-6 этаж) с понедельника по субботу открыты с 10.00 до 21.00, а в воскресенье — с 10.00 до 20.00.
Рестораны на 7-м этаже работают по индивидуальным графикам.
Время работы центра ZINOO Rīga:
14 апреля 12:00-20:00
15 апреля 12:00-18:00
16 апреля центр закрыт
17 апреля центр закрыт
23 апреля 13:00-20:00.
ТЦ Sky&More
Время работы торгового центра Sky&More в Пасхальные выходные не меняется, однако внесены небольшие изменения в график работы отдельных магазинов и ресторанов, в том числе:
Saules aptieka:
14 апреля — 9:00-21:00
15 апреля — 9:00-21:00
16 апреля — 9:00-21:00
17 апреля — 9:00-21:00.
Химчистка IRVE:
14 апреля — 10:00-18:00
15 апреля — 10:00-21:00
16 апреля — закрыто
17 апреля — 10:00-18.00.
Торговый центр ежедневно работает с 10.00 до 21.00, в свою очередь, магазин Sky — с понедельника по субботу открыт с 9.00 до 22, а в воскресенье с 9.00 до 21.00.