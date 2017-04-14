В праздничные дни, с 14 по 17 апреля, большинство торговых центров будут работать в обычном режиме. Однако внесены небольшие изменения в график работы отдельных магазинов, аптек и ресторанов.

ТП Alfa

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 22.00.

Время работы филиалов банков:

14 апреля 10:00 — 19:00

15 апреля 10:00 — 20:00

16 апреля 10:00 — 19:00

17 апреля 10:00 — 19:00

ТЦ Mols

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Магазин Rimi работает с 9.00 до 22.00.

График работы банка Swedbank:

13 апреля 10.00 — 20.00

14 апреля 10.00 — 19.00

15 апреля 10.00 — 19.00

16 апреля 10.00 — 17.00

17 апреля 10.00 — 19.00

ТЦ Dole

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Магазин Rimi работает с 9.00 до 22.00.

1-й этаж: 9.00 — 21.00

2-й этаж: 10.00 — 21.00

3-й этаж: 10.00 — 20.00.

Меняется график работы только у центра обслуживания клиентов Baltcom, который с 14 по 17 апреля будет работать с 10.00 до 19.00.

ТЦ Origo

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Магазин Rimi работает с 7.00 до 24.00.

Время работы филиалов банков:

Norvik banka 10.00 — 19.00

Banka Citadele 10.00 — 19:00

Swedbank 10.00 — 19:00

Bigbank 10.00 — 20:00.

ТЦ Galerija Centrs

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Магазин Rimi и Narvesen работают с 8.00 до 22.00.

ТЦ Spice

Spice и Spice Home в Пасхальные выходные работают в обычном режиме. Торговый центр Spice открыт с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00. В свою очередь, Spice Home с понедельника по субботу работает с 10.00 до 21.00, а в воскресенье — с 10.00 до 20.00.

ТЦ Domina Shopping

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

ТЦ Rīga Plaza

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Магазин Prisma работает с 8.00 до 23.00.

Кинотеатр Multikino открыт с 10.00 до 23.00.

Stockmann

Время работы универмага Stockmann в Пасхальные выходные:

14.04. — 1 этаж 09:00-22:00, 2-4 этажи 10:00-21:00

15.04. — 1 этаж 09:00-22:00, 2-4 этажи 10:00-21:00

16.04. — 1 этаж 09:00-22:00, 2-4 этажи 10:00-21:00

17.04. -1-4 этажи 10:00-20:00.

ТЦ Olimpia

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Магазин Rimi открыт с 9.00 — 22.00.

ТЦ Atrium Azur

Торговый центр работает без изменений и открыт каждый день с 10.00 до 21.00.

Время работы гипермаркета Rimi — c 9.00 до 22.00.

ТЦ Galleria Riga

Время работы торгового центра в Пасхальные выходные не меняется, однако будет закрыт филиал банка SEB, а также внесены изменения в график работы центра ZINOO.

Время работы Rimi — c 8.00 до 23.00.

Магазины (1-6 этаж) с понедельника по субботу открыты с 10.00 до 21.00, а в воскресенье — с 10.00 до 20.00.

Рестораны на 7-м этаже работают по индивидуальным графикам.

Время работы центра ZINOO Rīga:

14 апреля 12:00-20:00

15 апреля 12:00-18:00

16 апреля центр закрыт

17 апреля центр закрыт

23 апреля 13:00-20:00.

ТЦ Sky&More

Время работы торгового центра Sky&More в Пасхальные выходные не меняется, однако внесены небольшие изменения в график работы отдельных магазинов и ресторанов, в том числе:

Saules aptieka:

14 апреля — 9:00-21:00

15 апреля — 9:00-21:00

16 апреля — 9:00-21:00

17 апреля — 9:00-21:00.

Химчистка IRVE:

14 апреля — 10:00-18:00

15 апреля — 10:00-21:00

16 апреля — закрыто

17 апреля — 10:00-18.00.

Торговый центр ежедневно работает с 10.00 до 21.00, в свою очередь, магазин Sky — с понедельника по субботу открыт с 9.00 до 22, а в воскресенье с 9.00 до 21.00.