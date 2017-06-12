Число посетителей выставки с каждым днем растет, и ожидается. что в августе их поток будет еще больше, поскольку это будет время отпусков. Большой интерес к латвийскому павильону выказывают СМИ Казахстана, отметил он.

Как сказал агентству ЛЕТА председатель правления ЛТПП Янис Эндзиньш, посещаемость латвийского стенда на выставке сравнительно высокая, и за все время выставки общее число его посетителей может достичь прогнозируемых 110 тысяч.

Официальное открытие павильона Латвии на выставке в Астане состоялось 10 июня. Расходы на строительство павильона составили 779 тысяч евро. Плата за участие в выставке составляет 3000 евро для одного участника.

На церемонии открытия ЛТПП поблагодарила всех, кто участвовал в создании латвийского павильона. Над участием ЛТПП в выставке "Astana Expo 2017" работала команда в составе 60 с лишним человек.

Как сообщалось, концептуальное название латвийского павильона на выставке "Astana Expo 2017" - "Место встречи - Латвия: энергия в нашей природе". Латвия будет позиционирована как своего рода мост между Западом и Востоком.

Выставка "Astana Expo 2017" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Ее тема - "Энергия будущего".

