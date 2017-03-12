Несмотря на то, что с начала марта из-за угрозы птичьего гриппа в Латвии введены строгие ограничения даже мелких владельцев домашней птицы, приусадебные хозяйства не спешат избавляться от своих кур и уток, сообщает передача "LNT Ziņu TOP 10".

Как указывает передача, такие факты открыли в ходе проверок инспекторы Продовольственной и ветеринарной службы (ПВС).

Сейчас в центре данных Сельхозхозяйства зарегистрировано примерно 3500 хозяйств, где содержится порядка 4,5 миллионов домашних птиц. Большая часть птиц - свыше четыре миллионов - зарегистрированы в больших фермах. А на приусадебных хозяйствах держат 400 000 птиц.

В ПВС допускают, что количество приусадебных хозяйств, где содержится до десяти кур, может быть в десять раз большим, чем зарегистрировано официально. А ведь именно неучтенные птицы считаются наибольшим риском для распространенности вируса птичьего гриппа.

Сейчас во всей Европе от вируса птичьего гриппа свободны только две страны - Эстония и Латвия. Риск, что птичий грипп нынешней весной придет и к нам, очень высок, отмечает передача.

Владельцы приусадебных хозяйств новыми ограничениями очень недовольны и даже шлют в ПВС анонимные, гневные письма, сообщая, что своих птиц не будут регистрировать, об болезни не сообщат, а птиц заколют и съедят, и "ни один петух больше не будет кукарекать".

"Конечно, людям не нравятся дополнительные мероприятия. Возможно, они не понимают последствий, однако смертность при птичьем гриппе - практически стопроцентная, в ближайших окрестностях, а это 3-10 километров, будет объявлена карантинная зона, и все государство может потерять право экспорта птицы", - комментирует ситуацию генеральный директор Продовольственной и ветеринарной службы Марис Балодис.

Служба зовет на помощь самоуправления. Им надо провести объяснительную работу с населением, а также привлечь муниципальную полицию. Маршруты патрулей предлагают дополнить местами, где содержат домашних птиц.

Например, в Кекаве полиция, исследуя садовую территорию, обнаружила не только котов, собак и коз, но также уток и кур, которые свободно гуляли по приусадебному участку. Об этом случае полицейские сообщили в ПВС.

Из-за предотвращения птичьего гриппа на птицефабрике "Ķekava" резко сократили количество посетителей, а перед въездом на ее территорию люди и машины обязаны пройти дезинфекцию. В конце месяца ветеринары предприятия приглашают местных жителей на бесплатный семинар на тему птичьего гриппа.

"Все птицы, которые содержатся на приусадебных хозяйствах, действительно являются у нас большой угрозой. Потому что мы хорошо знаем: если вирус птичьего гриппа коснется какого-то конкретного помещения, то потом возникнут очень серьезные ограничения для перемещения животных и реализации продукции", - сказала главный ветеринарный врач кекавской птицефабрики Татьяна Лысаковская.

Как сообщалось, в целях защиты птицеводческой отрасли от возможного распространения птичьего гриппа в Латвии с 1 марта до 1 июня 2017 года был введен запрет на содержание под открытым небом кур, уток, гусей и другой домашней птицы.

Всем хозяйствам, даже тем, в которых содержатся всего несколько домашних птиц, следует считаться с проведением внеочередных проверок Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС). В этом году птицеводам придется усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц.

Вирус птичьего гриппа H5N8 в феврале был констатирован у диких птиц в Польше, Хорватии, Германии, Австрии, Дании, Нидерландах, Швеции, Финляндии, Румынии, Франции, Швейцарии.