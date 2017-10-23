"Речь не идет о полной либо неполной приватизации. Речь о привлечении инвестора, который в долгосрочной перспективе обеспечит существование airBaltic", - так ответил Кучинскис на вопрос, поддерживает ли правительство полную приватизацию airBaltic.

Правительство регулярно получает информацию о процессе поиска инвестора, добавил Кучинскис. "У правительства нет желания от чего-либо освободиться, ведется поиск наилучшего решения", - сказал Кучинскис. По его словам, нельзя "вырывать из контекста то или иное предложение".

Премьер добавил, что правительство может решить и не привлекать инвестора, но в таком случае следующее правительство вернется к вопросу через два, три года. Однако нынешнее правительство приняло стратегическое решение привлечь инвестора, и предложения рассматриваются.

Ранее госсекретарь Министерства сообщения Каспар Озолиньш рассказал агентству ЛЕТА, что министерство рассматривает уже конкретные предложения по привлечению инвестора, и не исключена полная приватизация предприятия.

На вопрос, хочет ли государство сохранить за собой контрольный пакет акций airBaltic, госсекретарь ответил, что именно такой установки не было. Главное - сохранить участие в принятии стратегически важных решений.

В бизнес-план airBaltic включено условие привлечения дополнительного капитала в размере 50 млн евро, чтобы полностью обновить флот авиакомпании.