В Рижском свободном порту (РСП) за первые пять месяцев этого года перевалено 14,88 млн тонн грузов, что на 4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

"Несмотря на уменьшение грузооборота, после очень успешного начала года показатели Рижского порта за пять месяцев превышают прогнозы, сделанные в начале года", - заявили агентству LETA в управлении РСП.

Больше всего в порту за пять месяцев перевалено сыпучих грузов - 9,246 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Перевалка наливных грузов составила 2,88 млн тонн (-30,3%), генеральных - 2,753 млн тонн (+8,7%).

Согласно предоставленной портом информации, наибольший удельный вес в общей структуре грузов занимал уголь - 37,2%. Угля в этом году перевалено 5,532 млн тонн, что на 10,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Далее идут нефтепродукты, удельный вес которых составил 19,1%, контейнерные грузы - 11,7%, древесина - 7,8%, химические грузы - 7,2%.

В мае в РСП перевалено 2,655 млн тонн грузов, в том числе 1,528 млн тонн сыпучих, 553 000 тонн генеральных грузов и 574 100 тонн наливных грузов.

В прошлом году за первые пять месяцев Рижский порт перевалил 15,506 млн тонн грузов. За 2016 год в целом в Риге было перевалено 37,07 млн тонн грузов, что на 5,5% меньше 2015 года.

Рижский порт является крупнейшим в Латвии по грузообороту и числу обслуживаемых пассажиров.