Пассажирский перевозчик Ecolines с помощью кредита Swedbank в этом году приобрел десять новых автобусов. В обновление парка компании инвестировано четыре миллиона евро.

Новые автобусы будут использоваться на рейсах в Западную Европу, страны Балтии, а также на местных рейсах.

Все автобусы оборудованы эргономичными креслами, в автобусах будет предлагаться бесплатный интернет. В автобусах, обсуживающих рейсы по Западной Европе и Балтии, установлены мультимедийные мониторы, благодаря которым каждый пассажир сможет во время поездки смотреть фильмы, слушать музыку, играть в игры или пользоваться интернетом.

С 2014 года Ecolines приобрел 31 новый автобус, инвестиции в обновления парка составили 12 млн евро.

В 2015 году оборот компании Norma-A, работающей под брендом Ecolines, составил 18,84 млн евро, прибыль - почти 754 тысячи евро.