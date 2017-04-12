Инвестиции в создание нового магазина достигают 300 тыс. евро, магазин будет находиться на улице Стадиона, 3g.

"Открывая новый магазин в Даугавпилсе, мы продолжаем работу по расширению торговой сети Jysk за пределами Риги. Мы непременно планируем продолжить расширение сети магазинов Jysk как во всех трех странах Балтии, так и в Беларуси. В апреле этого годы мы уже открытии первый новый магазин в Риге – в торговом центре Domina Shopping. Таким образом, магазин в Даугавпилсе – уже второй магазин Jysk, открытый в этом году. Сейчас мы также работаем над планами по развитию новых магазинов в Беларуси и Эстонии и планируем инвестиции в реконструкцию и благоустройство уже существующих магазинов", - отмечает руководитель Jysk в странах Балтии и Беларуси Даце Зундуре.

В странах Балтии в настоящее время насчитывается 29 магазинов Jysk, из них в Латвии – 10, в Эстонии – 8, а в Литве – 11. В прошлом году балтийское представительство Jysk открыло также два первых магазина в Беларуси.