Почему Rimi не позволили открыть магазин в Domina Shopping

Совет по конкуренции запретил открывать в рижском торговом центре Domina Shopping супермаркет Rimi вместо Prisma. Решение принято на основании анализа рынка, так как открытие этого супермаркета существенно увеличило бы доминирование Rimi Latvia на розничном рынке. "Из существующих в Риге десяти мультифункциональных центров в восьми уже есть супермаркеты Rimi", - пояснила в интервью Латвийскому радио председатель СК Скайдрите Абрама.

Rimi было дано четыре месяца, чтобы компания подала дополнительные предложения для разрешения ситуации, например, отказавшись от эквивалентных активов. Rimi эту возможность не использовало.

Сигнал для рынка

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"Это решение является сигналом для маленьких торговых сетей, чтобы они росли и развивались. Далее уже все зависит от самих участников рынка", - также заметила руководитель СК.

Это мнение также поддерживает президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. "В ассоциации мы уже давно говорили о том, что необходимо ограничить долю рынка крупных участников. Таким образом, запрет на открытие нового супермаркета Rimi мы расцениваем как позитивный сигнал", - сказал Данусевич.

Он отметил, что в Латвии достаточно много предприятий розничной торговли, которые могли бы заполнить площади в Domina Shopping. Кроме того, по мнению Данусевича, это необязательно должна быть компания по торговле продуктами питания.

Говоря о возможностях не таких крупных сетей розничной торговли управлять магазином формата супермаркета, который предлагает широкий ассортимент товаров, президент ассоциации сказал, что потенциал есть, но важен вопрос о затратах и возможностях окупаемости в торговом центре Domina Shopping.

Несоизмеримое решение

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Решение Совета по конкуренции является несоразмерным, заявил журналистам председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс. Пока предприятие анализирует решение СК и его аргументы, и это личная точка зрения Турлайса. Компания решит, будет ли решение обжаловано.

Rimi было дано четыре месяца для поиска решений в сложившейся ситуации, например, можно было отказаться от равноценных активов, но компания этой возможностью не воспользовалась.

По словам Турлайса, действующие магазины, которые теоретически можно было бы закрыть, рентабельны, и Rimi Latvia не видит причины их закрывать, чтобы выполнить требования СК.

На вопрос о планах развития Rimi в этом году Турлайс ответил, что расширение сети не планируется.

Domina Shopping вновь ищет арендатора

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После решения Совета по конкуренции руководство центра начало переговоры с другими компаниями по торговле продуктами питания, сообщила руководитель Domina Shopping Дина Бунце.

Центр планирует предложить своим покупателям продуктовый магазин с широким ассортиментом. По словам Бунце, продуктовый супермаркет является неотъемлемой частью любого торгового центра. Переговоры с другими операторами, в том числе Maxima Latvia, уже ведутся. Как только этот процесс завершится, Domina Shopping назовет нового партнера.

Сейчас в торговом центре ведется реконструкция на площади более 12 000 кв. м, после которой планируется открыть 25 новых магазинов, торгующих товарами для дома, спортивными товарами и продуктами. Большинство новых магазинов откроется в марте, а продовольственный супермаркет - немного позже.