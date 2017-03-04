Не все родители, которые в этом году решили подать добровольную декларацию о доходах, могут вернуть переплаченный подоходный налог за кружки по интересам, которые в прошлом году посещали их дети, сообщает телеканал LNT.

Как уже ранее писал портал DELFI, в оправданные расходы, за которые можно вернуть переплаченный подоходный налог (в прошлом году ставка налога составляла 23%), включены:

платежи за образование и медицинские услуги, а также премии страхования здоровья;

сделанные пожертвования и дарения;

взносы, сделанные в частные пенсионные фонды;

платежи премий страхования жизни (с накоплением средств).

С 2016 года родители могут вернуть также часть средств, потраченных на детские образовательные программы по интересам и кружки, например, в спортивных, танцевальных и музыкальных секциях.

Но, по латвийскому законодательству, преподавать детям могут физические или юридические лица, которые получили от самоуправления соответствующую лицензию. Следовательно, вернуть переплаченный налог можно только за посещение лицензированных программ. А список таковых очень короток, признают в Службе госдоходов (СГД). Поэтому многих родителей ждёт разочарование: бережно сохранённые чеки за посещение развивающих, спортивных, танцевальных или музыкальных секций могут оказаться бесполезными.

По неофициальной информации, список лицензированных кружков урезан в два раза. В него по каким-то причинам не включены популярные и широко известные коллективы, например, вокальные стадии, школы живописи и спортивные центры.

У официальной власти своё мнение. В Государственной службе качества образования отмечают, что кружки, которых нет в списке СГД, работают нечестно и игнорируют законодательство.

"Первое, конечно, это незнание. И очень часть даже люди говорят, что они никаким образованием не занимаются, а только работают с детьми и просто вместе рисуют, танцуют и т.д. Второе, люди на самом деле боятся бюрократии. Третье, все же надо понимать – среди тех, кто не хочет лицензировать свои программы, есть также те, кто не избегает уплаты налогов", - поясняет ситуацию представитель службы Иван Михайлов.