В этом году почти 30 процентов жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет либо сами ездили в Латвию за алкоголем, либо просили кого-то привезти его — таковы результаты опроса, проведенного фирмой Kantar Emor по заказу Postimees.

В то же время, всего 5,4 процента респондентов хотя бы раз в месяц покупают алкоголь у южных соседей, где акциз на спиртное существенно ниже.

Как и ожидалось, самыми активными покупателями алкоголя в Латвии оказались жители Южной Эстонии, 55,2 процента которых признали, что в 2017 году приобретали алкогольные напитки в соседнем государстве. В то же время почти 20 процентов жителей Южной Эстонии хотя бы раз в месяц покупают алкоголь в Латвии, пишет Postimees.

По словам эксперта Kantar Emor Айвара Воога, ответственного за данный опрос, как правило, алкоголь покупают как минимум 80 процентов жителей Эстонии. "По сравнению с прошлым годом число людей, предпочитающих покупать алкоголь в Латвии, увеличилось почти вдвое. Правда, большая часть этих людей лишь пару раз бывала в стране", - отметил эксперт.

По оценке потребителей, приобретаемый в Латвии алкоголь составляет порядка 15 процентов от общего объема приобретаемого спиртного. "Наблюдается быстрый рост спроса на предлагаемый у соседей алкоголь. Вряд ли в ближайшее время приграничная торговля пойдет на спад", - отметил Воог.

В приграничных регионах доля привезенного из Латвии алкоголя составляет порядка 40 процентов от общих объемов. По оценке Воога, это довольно внушительный результат.