Жила-была бабушка, и решила она подарить свою квартиру племяннице, которая и в магазин сбегает, и с собачкой погуляет, и тортик на день рождения принесёт. Не корысти ради, а во исполнение воли родителей, которые девушку так воспитали. С первого взгляда все предельно ясно – бабушка и племянница составляют договор дарения и переоформляют недвижимость на имя девушки. Однако, как и в любом другом деле, здесь есть немало нюансов.
Сначала нужно определиться, что такое подарок с юридической точки зрения. Дарение – это правовая сделка, при которой одна сторона (даритель) безвозмездно передаёт второй (одаренному) что-либо (в нашем случае – недвижимость).
Существует три вида подарков:
- обычный подарок, никаких условий не определяется;
- подарок с назначением, который передаётся с оговорёнными условиями или указаниями;
- подарок в значении вознаграждения, которые передаётся стороне как вознаграждение за оказанную услугу.
Какой из вариантов выбрать, зависит от конкретной ситуации. Например, дедушка хочет подарить внуку квартиру, в которой сам живёт. Дедушка и внук могут заключить договор дарения с условием, что имущество переходит в собственность внука, но за дедушкой сохраняется пожизненное право проживать в квартире. Или внук до смерти дела не вправе продавать или закладывать недвижимость. Если же внук помогает дедушке по хозяйству, то такой договор дарения может быть в значении вознаграждения.
Обязательное условие любого договора дарения – обоюдное соглашение сторон и безвозмездность.
- 1. Подарок не отдарок: можно ли забрать подаренное назад?
- 2. Где можно заключить договор?
- 3. Можно ли подарить недвижимость несовершеннолетнему?
- 4. Кто должен дать согласие на заключение договора?
- 5. Как можно отменить договор дарения?
- 6. Смерть дарителя и семейные склоки: что такое неотклоняемая доля?
- 7. Сколько стоит договор дарения?