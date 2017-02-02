Хочу подарить недвижимость родственнику. Как это сделать, чтобы потом не пожалеть об этом? Что нужно знать о процессе дарения с точки зрения латвийского законодательства? Этот вопрос рано или поздно возникает у многих жителей Латвии. Портал Delfi отвечает на семь распространенных вопросов о юридической стороне подарков.

Жила-была бабушка, и решила она подарить свою квартиру племяннице, которая и в магазин сбегает, и с собачкой погуляет, и тортик на день рождения принесёт. Не корысти ради, а во исполнение воли родителей, которые девушку так воспитали. С первого взгляда все предельно ясно – бабушка и племянница составляют договор дарения и переоформляют недвижимость на имя девушки. Однако, как и в любом другом деле, здесь есть немало нюансов.

Сначала нужно определиться, что такое подарок с юридической точки зрения. Дарение – это правовая сделка, при которой одна сторона (даритель) безвозмездно передаёт второй (одаренному) что-либо (в нашем случае – недвижимость).

Существует три вида подарков:

обычный подарок, никаких условий не определяется;

подарок с назначением, который передаётся с оговорёнными условиями или указаниями;

подарок в значении вознаграждения, которые передаётся стороне как вознаграждение за оказанную услугу.

Какой из вариантов выбрать, зависит от конкретной ситуации. Например, дедушка хочет подарить внуку квартиру, в которой сам живёт. Дедушка и внук могут заключить договор дарения с условием, что имущество переходит в собственность внука, но за дедушкой сохраняется пожизненное право проживать в квартире. Или внук до смерти дела не вправе продавать или закладывать недвижимость. Если же внук помогает дедушке по хозяйству, то такой договор дарения может быть в значении вознаграждения.

Обязательное условие любого договора дарения – обоюдное соглашение сторон и безвозмездность.