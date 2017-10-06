По данным coinmarcetcap, объем рынка криптовалют в сентябрь 2017 года составлял 144 миллиардов долларов. Но в реальности на нем существуют ликвидные активы на 123 миллиарда долларов.

"У криптовалютного рынка есть уникальная характерная черта, которой нет у других сегментов финансового рынка. А именно — довольно большой объем активов, которые на самом деле не существуют", — пишет издание. Это цифровые деньги на кошельках с утерянными кодами доступа и большое количество "пузырей" из неликвидных токенов, накачиваемых хозяевами эмиссии с помощью роботов. Сейчас общее число биткоинов составляет около 16,6 миллиона штук, но их значительная часть является потерянными или "мертвыми".

Forbes посчитал "мертвыми" кошельки криптовалют, если с ними не совершалось исходящих транзакций с 1 марта 2013 года. Тогда биткоины получили признанную материальную ценность, отмечает издание.

3 октября The Wall Street Journal сообщила, что финансовая корпорация Goldman Sachs задумалась о торговле биткоинами и другой криптовалютой за счет создания новой торговой опции.

По мнению главы банка JPMorgan Chase Джеймса Даймона, самая распространенная на данный момент цифровая валюта биткоин является мошенничеством. Он пообещал увольнять сотрудников за операции с ней.