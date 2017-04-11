Железнодорожная ветка в Болдерая существует, но для пассажирских перевозок её не использовали очень долго. Хотя это направление и может быть перспективным.

Пока же неизвестны даже промежуточные результаты исследования. На вопрос, как возобновление железнодорожных перевозок может отразиться на пассажиропотоке автобусного маршрута N. 3, представитель Rīgas satiksme Виктор Закис ответил, что такой сценарий оценивается весьма позитивно.

Но он также добавил, что пока никто не говорит о реализации проекта. Сперва надо получить результаты исследования.

Как отметил в разговоре с изданием и.о. главы Департамента сообщения Рижской думы Эмилс Яркинс, в настоящий момент самоуправление дискутирует с Latvijas Dzelzceļš, Pasažieru vilciens и портом о создании пассажирской железнодорожной линии "Центр-Болдерая".

Яркинс считает, что для развития микрорайона вопрос сообщения становится ещё более актуальным. Если будет принято положительное решение, возобновление маршрута может занять несколько лет.

Напомним, что идея не нова. В 2009 году президиум Рижской думы решил создать рабочую группу, которая должна была изучить вопрос интеграции железнодорожной сети в городскую систему пассажирских перевозок.

Представитель Latvijas dzelzceļš Марис Озолс подтвердил газете, что представители Рижской думы консультировались с железнодорожниками по этому вопросу. Построенная Latvijas dzelzceļš инфраструктура и новая систему сигнализаций и управления движения соответствует требования пассажирских перевозок.