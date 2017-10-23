В сентябре 2017 году объем сданного крестьянами свежего молока по сравнению с сентябрем 2016 года уменьшился на 2,2% и составил 72,246 тыс. тонн, свидетельствует информация Центра сельскохозяйственных данных.

Поголовье дойных коров в Латвии в сентябре тоже продолжало сокращаться. За год оно сократилось на 2,5% - если в сентябре 2016 года было зарегистрировано 158,691 тыс., то в сентябре 2017 года - 154,647 тыс. дойных коров.

В сентябре 2017 года в Латвии было зарегистрировано 16,917 тыс. стад коров - на 10,73% меньше, чем в сентябре 2016 года. Из них 7,499 тыс. реализовали молоко для поставки, это на 4,35% меньше, чем в сентябре прошлого года, когда таких стад было 7,84 тыс.

Средняя закупочная цена молока в Латвии за год повысилась на 47,3%, за месяц - на 3,6% и в сентябре составила 311,3 евро за тонну. В ЕС средняя закупочная цена молока в сентябре 2017 года составила 358,2 евро за тонну.