Он сообщил, что в течение ближайших двух недель планируется объявить новый конкурс. Действующий председатель правления предприятия Андрис Лубанс продолжит занимать эту должность, пока не будет найден новый руководитель. Ожидается, что нового руководителя удастся найти до 31 октября нынешнего года.

В конкурсе на пост главы Pasažieru vilciens участвовали 10 претендентов, в том числе и Лубанс. Штейнс пояснил, что Лубанс был лучшим кандидатом среди участников конкурса, однако с учетом ожидающих компанию вызовов, в том числе организации международных тендеров, принято решение о поиске новых кандидатов.