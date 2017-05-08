Продукты питания, у которых закончился срок годности, вероятнее всего, нельзя будет продавать. По крайней мере, такой проект поддерживают чиновники. Но у жителей своя точка зрения. Лишь треть респондентов выступает категорически против продажи несвежих продуктов, свидетельствуют результаты опроса, проведенного передачей "900 секунд" телеканала LNT.

Свыше половины (54%) опрошенных экономически активных жителей страны считают, что не стоит запрещать продажу продуктов с истекшим сроком годности.

Треть респондентов (32%) не поддерживает такую идею, еще десятая часть – не располагает информации о проекте, а у 5% опрошенных нет определенной точки зрения на этот вопрос.

Как уже ранее писал портал DELFI, идея разрешить торговать продуктами, которые после окончания срока годности не становятся опасными, обсуждается по всей Европе. Но надо помнить, что срок годности устанавливается производителем на основе анализов и исследований.

Чтобы оценить, могут ли быть использованы товары по истечении срока годности, ответственные органы (Продовольственно-ветеринарная служба) и производители должны изучить качества каждого продукта после окончания срока годности, чтобы гарантировать его безвредность для здоровья. Только в этом случае реализация таких продуктов допустима".