Соответствующие поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев сухопутных транспортных средств подготовило Министерство финансов. Поправки были одобрены Кабинетом министров, но их еще должен рассмотреть Сейм.
В Минфине подчеркивают, что согласно включенному в закон о дорожном движении определению дорожно-транспортное происшествие может произойти в любом месте, где возможно движение транспорта, если в ДТП участвует транспортное средство.
Поправки разработаны для уточнения норм закона об OCTA, чтобы учесть требования новых директив ЕС в сфере страхования OCTA.