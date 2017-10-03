После вступления в силу новых законодательных поправок страховые полисы OCTA придется приобретать для транспортных средств, которые не участвуют в дорожном движении, но используются в других местах, где транспортное средство имеет возможность ехать.

Соответствующие поправки к закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев сухопутных транспортных средств подготовило Министерство финансов. Поправки были одобрены Кабинетом министров, но их еще должен рассмотреть Сейм.

В Минфине подчеркивают, что согласно включенному в закон о дорожном движении определению дорожно-транспортное происшествие может произойти в любом месте, где возможно движение транспорта, если в ДТП участвует транспортное средство.

Поправки разработаны для уточнения норм закона об OCTA, чтобы учесть требования новых директив ЕС в сфере страхования OCTA.