Около 5 млрд евро — таков размер потерь, который европейской экономике ежегодно наносят предприятия, пытающиеся уйти от уплаты налогов. Одно из предложений, как бороться с теневым бизнесом — изменить систему уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при совершении покупок в интернет-магазинах стран, не входящих в ЕС.

Сейчас частное лицо, совершая покупку через такие популярные сайты, как AliExpress, Amazon или eBay не платит НДС, если стоимость прибывающего из-за пределов ЕС товара не превышает 22 евро. Но в планах Совета ЕС начать взимать налог за покупку с любой суммы.

"Это поможет упростить систему налогообложения и сделает ее гораздо проще для бизнеса. Менее бюрократичной. Кроме того, изменения способствуют честной конкуренции", - считает министр финансов Эстонии Томас Тонисте.

Для рядового европейского покупателя такая борьба с неуплатой налогов приведет к удорожанию любой, пусть даже самой дешевой безделушки, заказанной из третьей страны.

Впрочем, поставить точку в этом вопросе странам ЕС пока не удалось. Возражения есть, например, у Германии. Когда новая система заработает — пока не известно. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис — он надеется, что уже в декабре по этому вопросу появится ясность, пишет Rus.lsm.lv.