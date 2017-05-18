Данные были объявлены в конце марта. В 2016 году жители Литвы посетили Польшу 5,5 млн. раз, в 2015 г. – 5,35 млн. Исполнительный директор Литовской ассоциации торговых компаний Лауринас Вилимас сказал, что предполагал, что цифры будут такими.

"Нужно оценить методологию подсчета, которую используют поляки, но 330 млн. евро со всеми налогами - это возможный вариант. Мы не можем этого почувствовать, мы можем только положиться на оценку наших соседей, поскольку они проводят детальные исследования", – сказал Вилимас.

По его словам, такая статистика невыгодна для Литвы. "Такая сумма для литовского сектора торговли, который и без того невелик, – очень болезненна. Это можно перевести в недополучение налогов, лишение рабочих мест. Это уже более широкая дискуссия", – сказал он.

"Мы видим это как проблему, – продолжил Вилимас. – Если жители Литвы дома используют товары, приобретенные не в Литве, для нас, предпринимателей, это большая проблема, поскольку у нас не покупают товары. Поставщики, большие и небольшие магазины не получают доход, он уходит в Польшу. Я думаю, это глобальный интерес государства. Надо осознать, сколько налогов жители Литвы оставляют в Польше. Это не только проблема торговцев. Неважно, что это - алкоголь, стиральный порошок или пачка молока – все употребляют в Литве, но покупают не здесь – это большой вызов".

Вилимас заметил, что торговые сети постоянно ищут способ привлечения покупателей. Но в самом важном аспекте – в цене, литовцы не могут конкурировать с поляками. "Надо понять, что на сегодняшний день конкурировать с ценами в польских магазинах невозможно. Как из-за налогов, так и из-за размеров самого рынка и падения курса злотого. Об этом говорят как представители страны, так экономисты и мы. Причина нам известна, но у торговцев нет решения", – сказал Вилимас.