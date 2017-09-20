Латвийские страховые компании завершили первую половину 2017 года с прибылью в размере 9,231 млн евро - на 45,4% больше, чем в первой половине 2016 года, свидетельствуют данные Комиссии рынка финансов и капитала.

В том числе полугодовая прибыль компаний страхования рисков составила 8,742 млн евро - на 62,8% больше, компаний страхования жизни - 489 тыс. евро, вдвое меньше.

Прибыль компаний страхования рисков от страхования в первой половине 2017 года составила 7,61 млн евро, убытки компаний страхования жизни от страхования - 1,432 млн евро.

Средний показатель выполнения платежеспособности страховых компаний в конце июня намного превысил минимальное требование (136%), в том числе компаний страхования жизни - 172%, страхования рисков - 132%.

В конце июня в Латвии действовали пять компаний страхования рисков и две компании страхования жизни, а также 11 филиалов иностранных компаний страхования рисков и четыре филиала иностранных компаний страхования жизни.