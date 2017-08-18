По ее словам, для СГД желание руководства портала airbnb перевести НДС за первое полугодие оказалось сюрпризом. Предприятие добровольно перечислило 100 000 евро. Деньги переведены за сделки, проведенные в Латвии.

На самом деле в настоящий момент нельзя определить, заплачен ли налог за все латвийские сделки в полном объеме, признала Цируле.

Она также заметила, что действия airbnb – хороший пример сотрудничества СГД с администрациями по сбору налогов в других странах.

Напротив, налоговикам не удалось договориться с другим порталом по резервации гостиниц booking.com о перечислении НДС. По данным СГД, во многих европейских странах сейчас идут суды с booking.com о декларации сделок и уплате налогов.