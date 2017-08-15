За семь месяцев в портах Латвии перевалено 38,204 млн тонн грузов, что на 4,3% больше, чем за семь месяцев годом ранее, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

В портах Латвии за семь месяцев перевалено больше всего сыпучих грузов - 20,362 (+15,8%), в том числе 11,609 млн тонн угля (+30,8%), химических сыпучих грузов - 1,662 млн тонн (+17,2%), щепы - 857,9 тыс. тонн (+11,4%).

Наливных грузов за семь месяцев перевалено 11,198 млн тонн (-13,8%), в том числе нефтепродуктов - 10,726 млн тонн (-14,1%), сырой нефти - 19,4 тыс. тонн (-46,7%).

Генеральных грузов за семь месяцев перевалено 6,644 млн тонн (+9,6%), в том числе в контейнерах - 2,602 млн тонн (+14,8%), древесины - 1,947 млн тонн (-2,2%), грузов "roll on/roll off" - 1,781 млн тонн (+12,2%).

Лидером по перевалке грузов была Рига - 19,99 млн тонн, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. В Вентспилсе грузооборот составил 13,579 млн тонн (+18,4%), в Лиепае - 3,674 млн тонн (+21,5%).

Среди малых портов больше всего грузов было перевалено в Скулте - 505,4 тыс. тонн (+23,2%), далее следуют Мерсрагс - 265,5 тыс. тонн (-5,7%) и Салацгрива - 151 тыс. тонн (-20,2%) Всего в малых портах перевалено 955,9 тыс. тонн грузов, что на 5,1% больше, чем в прошлом году за семь месяцев.