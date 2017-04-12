"В прошлом году на каждый евро, заработанный от повышения цен, еще девять мы инвестировали из бюджета Bite. Поэтому смело можем утверждать, что каждая построенная, созданная или осуществленная в прошлом году вещь стала возможной благодаря финансам, полученным от повышения цен", - пояснил руководитель Bite Latvija Каспарс Булс. По расчетам издания, доходы мобильного оператора составили 1,18 млн евро.

Ранее уже сообщалось, что Bite Latvija в прошлом году повысил тарифы на 0,87 евро в месяц. В связи с этим тарифы компании в зависимости от конкретного плана увеличились на 5-44%.

Каспарс Булс отметил, что из-за повышения тарифов компания потеряла примерно 6000 клиентов, для которых уход из Bite стал скорее эмоциональным, а не рациональным решением. Однако уже к концу 2016 года число клиентов компании увеличилось на 10 000 человек по сравнению с началом года. Сейчас услугами Bite пользуются 550 000 клиентов.