Соответствующий договор подписали Domina Shopping и Maxima Latvija. Розничный торговец вложит в открытие нового магазина свыше миллиона евро.

Обе компании прогнозируют, что новая Maxima XXX сможет принять первых посетителей уже летом 2017 года.

Точное время открытия будет зависеть от того, насколько быстро будут получены разрешения от различных ведомств, в том числе и от Совета по конкуренции, который в начале января неожиданно запретил открывать в Domina Shopping супермаркет Rimi.

Действовавший в Domina Shopping супермаркет Prisma закрылся 31 мая 2016 года. Летом прошлого года торговый центр Domina Shopping был продан за 74,5 млн евро эстонскому инвестиционному фонду EfTEN Kinnisvarafond II. Площадь помещений торгового центра превышает 120 000 квадратных метров, это второй по величине торговый центр в Риге. В нем работает свыше 160 магазинов. В 2015 году оборот Domina Shopping составил 64,4 млн евро.

Как уже сообщалось, Совет по конкуренции запретил открывать в рижском торговом центре Domina Shopping супермаркет Rimi вместо Prisma. Решение принято на основании анализа рынка, так как открытие этого супермаркета существенно увеличило бы доминирование Rimi Latvia на розничном рынке. "Из существующих в Риге десяти мультифункциональных центров в восьми уже есть супермаркеты Rimi", - пояснила в интервью Латвийскому радио председатель СК Скайдрите Абрама.

Rimi было дано четыре месяца, чтобы компания подала дополнительные предложения для разрешения ситуации, например, отказавшись от равноценных активов. Rimi эту возможность не использовало.

Решение Совета по конкуренции является несоразмерным, заявил журналистам председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс.

По словам Турлайса, действующие магазины, которые теоретически можно было бы закрыть, рентабельны, и Rimi Latvia не видит причины их закрывать, чтобы выполнить требования СК.