После того как публично прозвучала информация о возможном мошенничестве с разрешениями на КОЗ на предприятии уже две недели ведется внутренее расследование. "Ситуация очень серьезная, но сознательно мы не вводили в заблуждение о том, как выдавались разрешения, ни Министерство экономики, ни Комиссию по регулированию общественных услуг", - сказал он.

По итогам расследования отстранены четыре работника, а один член правления Sadales tīkls - Роланд Лусверис, отвечавший за систему подключений, уволился. Работники не выполнили внутренние процедуры предприятия для проведения проверок. На данный момент у одной станции разрешение аннулировано, еще одна проверяется повторно.

Необходим независимый аудит всей системы выдачи разрешений на КОЗ, поскольку Sadales tīkls - лишь один из ее этапов, отвечающий за подключения, подчеркнул он. Однако он согласен с тем, что до сих пор предприятие рассматривало выдачу разрешений чисто технически, а нужен был более широкий взгляд.

Как сообщалось, во вторник Ашераденс подробно проинформирует премьера об обстоятельствах дела и сообщит конкретные сроки проведения аудита на всех предприятиях, которые получили разрешения КОЗ.

Проверки на предприятиях были начаты после сюжета в передаче "Ничего личного" на телеканале TV3 о том, что несколько предприятий обманным путем получили лицензии на КОЗ, предоставив компании Sadales tīkls данные о мощностях производства электроэнергии с переносных генераторов. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей КОЗ в последующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.