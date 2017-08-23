В среду вечером после отмены наложенных Службой госдоходов (СГД) ограничений возобновлена работа портала объявлений ss.lv, сообщил агентству ЛЕТА член правления ООО Internet Юрис Линис.

Содержание портала дублируется и на странице ss.lv, и на странице ss.com, но логотипом пока остается ss.com.

Как пояснил Линис, СГД решила возобновить коммерческую деятельность ООО Internet и восстановить доменное имя ss.lv. Отменены и остальные ограничения хозяйственной деятельности, например, на пользование банковскими счетами ООО Internet.

Между сторонами продолжается процесс медиации, который ведет компания PricewaterhouseCoopers (PwC), добавил Линис.

Как сообщалось, в понедельник 21 августа были отменены обеспечения, наложенные на пять фирм, совладельцем которых был Юрис Линис, также являющийся совладельцем портала объявлений ss.lv. Об этом свидетельствует информация Firmas.lv.

В среду утром премьер-министр Марис Кучинскис в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT заявил, что портал объявлений ss.lv согласился предоставить СГД необходимую информацию. В интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT он отметил, что процесс переговоров успешно завершился и достигнута договоренность о получении налоговиками необходимой информации от ss.lv, поэтому не ожидается "бегства" этого бизнеса из Латвии.

Ведущий партнер PricewaterhouseCoopers Legal Янис Лагздиньш объяснил, что процесс медиации между СГД и ss.lv продолжается. "Прошли конструктивные переговоры, которые ведут к сближению. Мы воздерживаемся от комментариев о процессе, пока он полностью не завершен", - сказал он.

Как сообщалось, в начале августа портал ss.lv по запросу СГД был отключен, так как отказался предоставить информацию о незарегистрированных автоторговцах. СГД приостановила также хозяйственную деятельность фирмы Internet, связанной с владельцами портала.

После этого портал объявлений ss.lv сменил название на ss.com и продолжил предоставление услуг. Фирма Internet для решения спора с СГД привлекла партнера по медиации, которым стала аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.