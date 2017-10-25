Потенциальному покупателю неплатежеспособного лиепайского металлургического предприятия KVV Liepаjas metalurgs тестирование печи может обойтись примерно в миллион евро. Об этом пишет газета Dienas Bizness.

На прошлой неделе администратор неплатежеспособности предприятия Гунтар Корис сообщил, что согласно плану продажи имущества продолжается согласование документов с потенциальным покупателем.

Покупатель выразил желание протестировать электроплавильную печь, что произойдет до конца года. Расходы по проверке оплатит потенциальный покупатель, что может свидетельствовать о серьезности его намерений. Сейчас содержание не работающего предприятия обходится ежемесячно в 220 тыс. евро, а тестирование увеличит расходы на электричество примерно на 300 тыс. евро, свидетельствует неофициальная информация, которой располагает Dienas Bizness.

Газета сообщает, что в ближайшие два месяца начнется накопление металлолома общим весом 40 тыс. тонн, что после завершения сделки позволит возобновить производство. Так что тестирование печи можно рассматривать как подготовительную работу, если, разумеется, сделка по покупке предприятия состоится.