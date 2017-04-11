Министерство финансов предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги размещения туристов с 12% до 21%. Министерство экономики отмечает: эта мера приведет к тому, что экономика страны потеряет 47 млн евро.

Минфин предлагает отменить льготную ставку НДС для гостиниц и других фирм, предлагающих услуги размещения туристов. Согласно прогнозу министерства, благодаря такому шагу доходы госбюджета увеличатся на 9,7 млн евро.

Министерство экономики и представители латвийской отрасли размещения туристов провели анализ последствий этого решения, и выяснилось, что оно чревато экономическими потерями.

Убытки появятся, поскольку в случае повышения НДС сектор размещения туристов будет вынужден поднять цены по меньшей мере на 10%, а число приезжающих в страну туристов снизится на 25%. Снижение размера денежных сумм, израсходованных туристами в Латвии, приведет к тому, что пострадают не только гостиницы, но и связанные с обслуживанием туристов сектора: общественное питание, транспорт, торговля, бытовые услуги и так далее.

Поэтому министерство экономики не поддерживает предложение минфина.

Повышение НДС снизит конкурентоспособность Латвии на фоне других стран, задержит развитие делового туризма, затормозит развитие инноваций в секторах размещения туристов и общественного питания, а также создаст существенные убытки для госбюджета. Кроме того, эта мера может способствовать уходу туристической отрасли в "теневую экономику".