Государственная служба окружающей среды сможет эффективнее контролировать это предприятие, и будет известно, где копятся использованные шины и куда отправляются на переработку, пишет Latvijas avīze.

Также будет установлено, что собранные в Латвии шины имеют приоритет в переработке. Предприятиям, которые торгуют шинами, а их в Латвии - 40, нужно будет заключать с переработчиком договоры или платить налог на природные ресурсы – 660 евро за тонну.

Если рынок сам не сумел справиться с проблемой, необходимо более строгое регулирование, считает министр.