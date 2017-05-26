В консорциум входят также Porta Finance, Deloitte Czech и адвокатское бюро TGS Baltic.

Цель привлечения консультантов состоит в том, чтобы в соответствии с международно признанной практикой подготовить качественную и полноценную информацию, необходимую для принятия соответствующего интересам Латвии решения о целесообразности приобретения акций Conexus Baltic Grid в собственность государства, пояснило министерство.

Conexus Baltic Grid было учреждено в конце прошлого года, ему переданы активы хранения природного газа и газотранспортной системы Latvijas gāze (LG). Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро. В настоящее время крупнейшие акционеры Conexus Baltic Grid - те же, что и у LG, но до конца этого года компания должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами LG.