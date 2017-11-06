Национальное объединение "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) рассмотрело этот вопрос на заседании правления партии: решение было негативным. Руководитель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугустс Бригманис после заседания коалиционного совета отметил, что в такой ситуации было бы логично не поддерживать объединение компаний, потому что остается много вопросов без ответа, и единого мнения в коалиции не наблюдается.

Министр экономики Арвилс Ашераденс ("Единство") согласен: если в коалиции нет полной поддержки, то, скорее всего, решение будет таким, как его описывают партнеры по коалиции. То есть правительство может отклонить предложение об объединении компаний.

Как сообщалось, скандинавская телекоммуникационная компания Telia Company (Telia) предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли LMT и Lattelecom, если они не будут объединены.

Предприятиям группы Telia - Sonera Holding и Telia Company - принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице госкомпании Latvijas Radio un televizijas centrs и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании Lattelecom, контролируемой совместно Telia и государством.

Предприятию группы Telia - Bridge Communications - принадлежит 51% долей капитала Lattelecom, а государству в лице АП - 49%.

В ноябре 2015 года Telia выступила с предложением объединить LMT и Lattelecom, но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов KPMG Baltics, чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. KPMG Baltics предложила создать интегрированную компанию, в которой Telia и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.