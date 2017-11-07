Кабинет министров принял такое решение, рассмотрев доклад Министерства экономики о дальнейших действиях с государственными долями капитала предприятий.

Как отметил министр экономики Арвил Ашераденс, Кабинет министров принял политические решение вопреки предложениям Минэкономики о начале переговоров с Telia Company о возможном объединении предприятий, при этом государство получило бы 51% объединенной компании.

По словам министра, такое решение принято с учетом позиции национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ, которое решило не поддерживать объединение LMT и Lattelecom, а коалиция ранее договорилась о том, что данное решение может быть принято только единогласно.

Переговоры с Telia будут продолжены, чтобы обеспечить дальнейшую деятельность LMT и Lattelecom.

По словам министра, работа одного из предприятий в настоящее время очень затруднена из-за сложностей с принятием решений в ее совете, и по этому вопросу будет вестись поиск компромиссов с Telia.

Ашераденс отметил, что не известно, какие шаги далее предпримет Telia, но компания уже ранее выражала недовольство существующей ситуацией. "Скорее всего, они будут искать решения, как выйти из этой ситуации, в том числе не исключено, что они могут продать свои акции", - сказал министр, добавив, что правительство рассмотрит вопрос о права преимущественной покупки на акции Telia, если такая необходимость возникнет.

Как сообщалось, скандинавская телекоммуникационная компания Telia Company (Telia) ранее предупредила правительство Латвии о том, что может продать свои доли LMT и Lattelecom, если они не будут объединены.

Предприятиям группы Telia - Sonera Holding и Telia Company - принадлежат 49% долей капитала LMT, а Латвийскому государству в лице госкомпании Latvijas Radio un televizijas centrs и Агентства приватизации (АП) - 28% акций. Еще 23% акций LMT принадлежат компании Lattelecom, контролируемой совместно Telia и государством.

Предприятию группы Telia - Bridge Communications - принадлежит 51% долей капитала "Lattelecom", а государству в лице АП - 49%.

В ноябре 2015 года Telia выступила с предложением объединить LMT и Lattelecom, но в апреле прошлого года правительство постановило, что пока компании, как и прежде, будут работать по отдельности. Кабинет министров также решил привлечь независимых международных консультантов KPMG Baltics, чтобы оценить все аспекты дальнейшего развития компаний. KPMG Baltics предложила создать интегрированную компанию, в которой Telia и государству на основе договора акционеров принадлежало бы равное количество акций - 30-40%, а еще 30% акций через биржу могли бы приобрести частные акционеры и пенсионные фонды.