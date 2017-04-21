Кабинет министров решил, что не следует поддерживать любые мероприятия на территории Латвии, если они связаны с "Северным потоком - 2" и поддерживают реализацию этого проекта. Такое решение было принято на основании докладов, разработанных Министерством обороны и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития, а также с учетом рекомендаций от представителей служб госбезопасности.

Правительство поручило министерствам финансов, сообщения, регионального развития и финансов обеспечить, чтобы представители Кабинета министров в правлении Вентспилсского свободного порта голосовали против любого участия порта в реализации проекта "Северный поток - 2".

Ранее мэр Вентспилса и председатель правления Вентспилсского порта Айвар Лембергс сообщил, что Вентспилсский свободный порт и его терминалы Noord Natie Ventspils Terminals и Eurohome Latvija получили предложение участвовать в строительстве газопровода "Северный поток - 2" (Nord Stream 2). Они могут обеспечить хранение и поставку труб, необходимых для строительства участка газопровода. Согласно расчетам управления Вентспилсского порта, доходы латвийской экономики от участия в "Северном потоке - 2" могли бы составить 25 млн евро.

Поступившее порту предложение предусматривает, что Вентспилс мог бы принимать необходимые для строительства газопровода трубы, хранить их на своих площадках и доставлять на место прокладки газопровода в море. В настоящее время грузовых площадок порта недостаточно, чтобы хранить необходимое количество труб, поэтому инвесторы проекта предлагают вложить в порт 14 млн евро, построив дополнительные грузовые площадки площадью 7 гектаров, которые затем будут переданы порту.

Ввод реализуемого российским концерном "Газпром" и несколькими европейскими партнерами "Северного потока - 2" запланирован на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.