Ранее решение несколько раз откладывалось из-за возражений объединения VL-ТБ/ДННЛ. Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш заявил, что ранее доступная информация по этому вопросу не была полной, поэтому партия хотела ознакомиться с материалами, которые подтверждали бы инвестиции предприятия.

В отчете за шесть месяцев 2017 года Latvijas balzams указало, что компания начала крупный проект модернизации производственных помещений и проект реконструкции с целью объединить два завода под одной крышей. Общие затраты на проект составят 23 млн евро.

Предприятие попросило налоговые льготы на инвестированную прибыль, и Минэкономики поддержало его просьбу.

Скидки с НПП за инвестиции правительство применяет с 2012 года. Их получили уже почти 30 предприятий, в том числе Dobeles dzirnavnieks, Baltic Crystal, Tеrvetes AL, AKG Thermotechnik Lettland, Olainfarm, Latvijas mobilais telefons, Latvijas finieris, Bite Latvija, Cross Timber Systems, Livonia Print, Plantos, Rigas piena kombinats, Aduga, Alfa agro и другие.

Общая сумма налоговых льгот составила 79 млн евро, и в результате инвестиций было создано более 1200 новых рабочих мест.