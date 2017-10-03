Во вторник, 3 октября, правительство одобрило расширение программы покупки первого жилья. Впредь на государственные гарантии также смогут рассчитывать студенты до 35 лет и семьи с деться до 24 лет, сообщили порталу Delfi в пресс-службе Министерства экономики.

Напомним, что в Латвии на протяжении уже нескольких лет действует программа поддержки молодых семей. Им предоставляется государственные гарантии для покупки первого жилья и ремонта, если сумма расходов не превышает 200 000 евро. Срок поручительства – 10 лет, размер – 10% от основной суммы займа, но не более 10 000 евро, если в семье один несовершеннолетний ребенок. Сумма гарантий зависит от количества несовершеннолетних детей в семье.

Министерство предложило расширить программу поддержки, но окончательное решение за депутатами Сейма. Планируется, что изменения в законе вступят в силу с 1 января 2018 года.

Программу хотят расширить за счет еще двух целевых группа:

лиц, которые получают профессиональное или высшее образование, младше 35 лет,

лиц, которые живут вместе и обеспечивают, по крайней мере, одного ребенка до 24 лет.

Как отмечает министр экономики Арвилс Ашераденс, тем самым хотят поддержать семьи с деться и мотивировать людей получать образование, а также оставаться в Латвии.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас в поддержке нуждаются люди до 35 лет, у которых нет достаточно средств на первый взнос при покупке жилья. Также в Латвии много семей с уже совершеннолетними детьми.

На 30 сентября Фонд Altum предоставил государственные гарантии 6 588 семьям на сумму 44,8 млн евро.