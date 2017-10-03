Напомним, что в Латвии на протяжении уже нескольких лет действует программа поддержки молодых семей. Им предоставляется государственные гарантии для покупки первого жилья и ремонта, если сумма расходов не превышает 200 000 евро. Срок поручительства – 10 лет, размер – 10% от основной суммы займа, но не более 10 000 евро, если в семье один несовершеннолетний ребенок. Сумма гарантий зависит от количества несовершеннолетних детей в семье.
Министерство предложило расширить программу поддержки, но окончательное решение за депутатами Сейма. Планируется, что изменения в законе вступят в силу с 1 января 2018 года.
Программу хотят расширить за счет еще двух целевых группа:
- лиц, которые получают профессиональное или высшее образование, младше 35 лет,
- лиц, которые живут вместе и обеспечивают, по крайней мере, одного ребенка до 24 лет.
Как отмечает министр экономики Арвилс Ашераденс, тем самым хотят поддержать семьи с деться и мотивировать людей получать образование, а также оставаться в Латвии.
Авторы законопроекта отмечают, что сейчас в поддержке нуждаются люди до 35 лет, у которых нет достаточно средств на первый взнос при покупке жилья. Также в Латвии много семей с уже совершеннолетними детьми.
На 30 сентября Фонд Altum предоставил государственные гарантии 6 588 семьям на сумму 44,8 млн евро.