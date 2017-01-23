В понедельник, 23 января, комитет правительства направил на рассмотрение правительству подготовленный Минэкономики план мер по улучшению предпринимательской среды, цель которого - обеспечить больше электронных услуг, а также обеспечить услуги на английском языке.

В план включены меры, которые должны снять ограничения для предпринимателей в таких областях, как учреждение предприятий, строительство и регистрация недвижимости, налоговое администрирование, электронное управление, прекращение предпринимательства. Эти сферы влияют на место Латвии в рейтинге "Doing Business" и рейтинге глобальной конкурентоспособности.

В целом план содержит 48 мер, за выполнение которых ответственны Минфин, министерства экономики, юстиции, благосостояния, сообщения, охраны среды и регионального развития, земледелия и здравоохранения, а также подчиненные им органы.

Предусматриваются принцип одной остановки и принцип "сначала консультация", особенно на начальном этапе предпринимательства, упрощение административных требований, особенно в сфере налогов и бухгалтерии, правовая преемственность в защите прав инвесторов и сфере неплатежеспособности.

План предусматривает регистрацию предприятий в Регистре предприятий только онлайн, введение в эксплуатацию системы строительной информации в процессе согласования строительства, чтобы только через эту систему согласовывать и получать документы. В сфере регистрации недвижимости предусмотрено улучшить систему электронных уведомлений в земельной книге, а также разрешить регистрацию без посредничества нотариуса для предприятий, использующих электронную подпись.

В сфере бухгалтерии и налогов будет упрощена подача ответов, дублирующих друг друга, повышено качество электронных услуг СГД, чтобы профессионально обслуживались не только местные, но и иностранные предприятия на английском языке.

Планируется упорядочить раздел "Предпринимательство" на портале www.latvija.lv и продолжать вводить новые электронные услуги.