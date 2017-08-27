Министерство экономики разработало новое регулирование, которое предусматривает разную патентную плату в Риге и в регионах. Соответственно, в Риге она со следующего года составит 100 евро в месяц, в регионах - 50 евро.

Такой порядок уже предусмотрен в основных принципах налоговой политики на 2018-2021 годы.

Сейчас патентная плата составляет от 43 до 100 евро, а классификация видов хозяйственной деятельности, по мнению Министерства экономики, слишком раздробленная и непоследовательная.

Порядок подачи заявок также неудобен, иногда человеку приходится два раза ходить в Службу государственных доходов.

Новый порядок сохраняет уменьшенный размер патентной платы для пенсионеров и инвалидов - девять евро за полгода и 17 евро за год.

Министерство предполагает также ввести новый список профессий, за которые можно платить патентную плату.

До 1 августа в СГД было зарегистрировано 2858 плательщиков патентной платы, в том числе 841 в сниженном размере.

Больше всего патентов выдано фотографам - 436, парикмахерам - 306, няням - 216, специалистам по ногтям - 173, ремесленникам - 123 и косметологам - 119.

Патентная плата представляет собой единый налог.