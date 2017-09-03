Предложение Европейской комиссии ввести в 2018 году запрет на вылов угря в Балтийском море в водах ЕС не повлияет на латвийских рыбаков, заявил агентству LЕТА руководитель Национальной организации производителей рыбной продукции Инарийс Войтс.

"По статистике, латвийские рыбаки практически не сдают на переработку угря. В последние годы вылов угря у нас не ведется", - сказал Войтс, добавив, что по этой причине предложение ввести запрет на местных рыбаков не повлияет.

Однако, как отметил Войтс, несмотря на официальные статистические данные угорь в Латвии реализуются неофициально. По его мнению, такая же ситуация сохранится и после введения запрета - этой рыбой будут торговать нелегально, а официально вылов будет на нулевом уровне.

Также на латвийских рыбаков не повлияет предложение ЕС на 54% снизить вылов салаки в западных регионах моря, потому что у них нет квот на лов в этом районе.

Необходимость запрета на вылов угря ЕС объясняет "тревожащими научными данными и беспрецедентно низкими запасами" этой рыбы в Балтийском море. Если государства ЕС одобрят это предложение, запрет будет распространяться на коммерческий лов и рыбалку, а случайно пойманного угря нужно будет сразу отпустить.