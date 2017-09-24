Масштабное внедрение реформы кассовых аппаратов, с помощью которой государство надеется уменьшить показатели уклонения от уплаты налогов, серьезно беспокоит предпринимателей. Они полагают, что затянувшаяся реформа может привести к закрытию магазинов, сообщает передача "Новости" в эфире телеканала LNT.

"Ситуация довольно трагикомическая. До сих пор эти кассовые аппараты не сертифицированы, и нет полной ясности о том, когда их можно приобрести", - говорит владелец фирмы SIA "KL Retail" Кристапс Лусис, у которого в 16 магазинах торговой сети Lats по-прежнему действуют старые кассовые аппараты.

В июле кассовые аппараты, отвечающие новым требованиям, вынуждены были начать использовать большинство предприятий. Тогда же фирмы, отвечающие за обслуживание аппаратов, обещали Лусису доставить новые устройства в течение ближайших двух недель. Но этот срок давно истек. Предприниматель взволнован сложившейся ситуацией: если какой-либо из кассовых аппаратов сломается, это может привести к остановке работы магазина. И он - не единственный, кто оказался в такой ситуации.

Кристапс, как и многие другие торговцы, хотел бы установить в своих магазинах так называемые гибридные аппараты, которые связаны с компьютером, однако их сертифицирование сейчас оказалось камнем преткновения. В Службе Госдоходов не соглашаются с тем, что возникла ситуация, когда предприниматель может остаться без устройства, с помощью которого ведется работа.

"Такой ситуации не может быть. Я думаю, предприниматели немного сгущают краски. Они рассказывают, что их (кассовых аппаратов) как бы нет, но если мы обратимся к обслуживающим службам, то фактически, есть из чего выбирать", - отмечает представитель управления контроля за налогами Службы Госдоходов Айва Сотниеце.

Служба советует предпринимателям приобрести уже сертифицированные обычные кассовые аппараты, которые потом за небольшую доплату можно преобразовать в гибрид. Другой предложенный вариант: если фирма имеет достаточно большой оборот, она может приобрести кассовые системы. В свою очередь, предприниматель замечает, что память у сертифицированных кассовых аппаратов довольно маленькая, а кассовые системы - слишком дорогие.

В СГД не знают, когда появятся гибридные кассовые аппараты. "По нашей информации, не все обслуживающие службы быстро тестируют такие устройства. Есть даже несколько устройств, тестирование которых длилось несколько месяцев", - сказала представитель Службы Госдоходов.

В целом в СГД не признают, что процесс внедрения кассовых аппаратов является неудачным. "На наш взгляд, реформа кассовых аппаратов проходит очень удачно. На данный момент, уже заменены свыше 14 000 электронных устройств, это примерно треть от всех налогоплательщиков, которым требовалось заменить аппараты на этом этапе. Больше всего заменили обычные кассовые аппараты", - добавила Айва Сотниеце.

По мнению экспертов, новые требования к гибридным аппаратам трудно выполнить, о чем ответственные учреждения были предупреждены заранее. Теперь нет конкретного срока, когда предприятия должны внедрить кассовые аппараты, соответствующие новым требованиям, которые еще находятся в процессе сертификации. Такая ситуация может не понравиться тем, кто уже поменял аппараты, потому что скоро СГД начнет их проверять.

Ранее Латвийская ассоциация торговцев обратилась в Совет по конкуренции (СК) с просьбой оценить ситуацию, в результате которой поставщик кассовых аппаратов Computer Hardware Design получил монопольное положение на рынке. Такая ситуация сложилась из-за поправок к нормативным актам, которыми СГД обязала торговцев заменить кассовые аппараты в очень сжатые сроки. Таким образом SIA Computer Hardware Design была обеспечена гарантированная и значительная прибыль, а другие компании были исключены с рынка кассовых аппаратов.

Глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич полагает, что непродуманная реформа является одним из факторов роста цен в Латвии. За переход на новые кассовые аппараты бизнесу придется заплатить около 70 млн евро, что, в свою очередь, приведет к неизбежному росту цен, так как предпринимателям надо компенсировать свои затраты на реформу. То есть нововведение обойдется каждому жителю страны в 35 евро, указывает Данусевич.